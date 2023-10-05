天氣已轉入白天炎熱，晚上寒涼的秋季氣候，對於同時存在秋燥與秋涼的仲秋，容易出現「秋乏」現象，衛福部朴子醫院中醫科博士李昌諴說，「肺主憂」，此時除著重養陰潤燥和健脾利溼調理養生，也要選擇一些能讓自己放鬆心情的活動，如運動、熱敷、浸泡溫水足浴、按摩、針灸等，配合食療提升身體抵抗力，預防呼吸道感染。

李昌諴指出，中醫理論過敏疾病多屬體質虛寒引起，而「秋主肺」在秋季調理身體調養氣血，可減少受季節變換引發過敏與秋冬流行性感冒及呼吸道感染的頻率，達到預防醫學的效果。

另外，中醫也認為「肺主憂」，李昌諴說，秋季容易出現悲觀、憂鬱等情緒，甚至甚至出現倦怠、懶散，所謂「秋乏」現象，適合進行一些能讓自己放鬆心情的活動如運動、熱敷、浸泡溫水足浴、按摩療法、針灸等，保持積極樂觀的態度，加上適當的日常保健，配合食療提升身體抵抗力。

朴醫中醫科醫師藍誼珊表示，中醫治療感染疾病的症狀只要醫師對症診斷正確，可以透過發汗解表、清熱化痰、止咳平喘等方式，多數症狀能獲得良好改善或解除，並可依患者個別變化而調整藥方。

藍誼珊說，中藥本身有其偏性，像寒熱溫涼等，而中藥的治病原理主要是根據藥物的偏性來矯正臟腑失調，例如外感風寒可用麻黃、桂枝、羌活疏散風寒；外感風熱則可用金銀花、連翹、桑葉等疏風清熱；痰熱壅盛則可用黃連、貝母、栝蔞仁等清熱化痰，另患者身體虛弱時，還可斟酌給予黃耆、柴胡、甘草等藥物補氣解鬱。

藍誼珊表示，人體有自我調節的功能，只要生理功能調順暢，很多疾病就能得到緩解，中醫上針對秋季保健也有貼心小建議，像養陰潤燥，可多飲水，多吃如梨、蘋果、香蕉、百合、芝麻、豆腐等可以潤肺潤燥的食物，配合溫熱保健茶飲。

秋天也要調整飲食，建議秋季應減少辛辣和燒烤食物，以免傷肺。秋冬季節料理可加入生薑、蔥白、蒜來驅風散寒，建議增加白色食物的攝入，如杏仁、白米、白糖、白粥等，有助於加強脾肺功能。

最後，藍誼珊說，適度運動很重要，秋季是適合運動的好季節，可以選擇如太極、氣功、散步等適度的運動，有助於促進氣血循環和增強身體免疫力。