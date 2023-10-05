小犬颱風今天上午8點20分登陸鵝鑾鼻，停留5分鐘就出海，今天東半部、恆春半島及南部山區有局部豪雨或大豪雨，其他地區也有大雨或豪雨。小犬還沒走，後面又有2個熱帶擾動醞釀中，有颱風發展機率；周六到下周二（7至10日）國慶連假天氣仍不穩定，午後有大雨機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天東半部、南部及各地山區雨勢大，中部以北平地也有局部雨；山區將累積「致災性」大量降雨。

周末就是一連4天國慶假期，吳德榮表示，周六至下周一颱風遠離，天氣略好轉，不過大氣仍不穩定，午後有局部較大雨勢發生機率。下周二、三有熱帶擾動在呂宋島東側發展並向西移動；另一擾動在關島附近醞釀。

吳德榮表示，東北風迎風面水氣多，北台灣降雨機率高；不過這是第6、7天的模擬，應持續觀察。

氣象專家賈新興也指出，周日（8日）菲律賓東方有熱帶性低氣壓發展趨勢，要留意下周二至五（10至13日）是否有東北季風與颱風產生共伴效應。