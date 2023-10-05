桃園市50歲湯姓男子，因不滿53歲邱姓鄰居常檢舉他的愛犬吠叫聲擾人，去年酒後趁醉意到邱家理論，雙方一言不合大打出手，邱涉嫌持鐵棍猛擊湯的頭部，79歲的邱父也拿掃帚加入戰局，湯男倒地血流不止死亡；一審依傷害致死罪判邱9年6月、邱父7年6月徒刑，二審台灣高等法院依傷害致死罪判邱9年6月，傷害罪判邱父1年徒刑。可上訴。

據了解，死者湯姓男子與邱男住在平鎮中豐路段巷弄內的透天厝，兩家就在斜對面，湯是愛狗人士，家中飼養咖啡色米克斯犬，由於狗狗關在家中常傳出吠叫聲，邱多次找上門，希望湯男把狗教好，不要亂吠亂叫，也多次向桃園市政信箱檢舉鄰居狗狗噪音問題。

湯酒後對頻遭檢舉一事愈想愈氣，趁著醉意跑到邱家理論，2人一言不合愈吵愈凶，邱隨即持家中的鐵棍朝湯頭部猛打，邱的78歲老父見狀，不勸架就算了，竟拿掃帚加入戰局，其他鄰居見到3人扭打成一團趕緊報案，警方到場發現湯頭部血流不止倒地，叫救護車將他送醫，仍在下午4時許不治。