今天是2024年總統及立委大選的前一百天，藍白是否合作仍是焦點。資深媒體人王尚智直言，在野各方桶箍、談判的最後衝刺已開始，且是以國民黨主席朱立倫為主的國民黨主流勢力和前高雄市長韓國瑜為主的非主流勢力兩路人馬衝刺，若兩周內藍白、侯柯沒具體談出結果，就確定是「在野三方人馬整合破裂」的最終「四腳督」定局。

王尚智今（5）日在臉書撰寫「大選百日倒數與藍白整合衝刺」一文，並提到就最近各方對選情的狀態、動作而言，在野各方桶箍、談判的「最後衝刺」已經開始了，且是兩路人馬在衝刺，包括朱立倫為主的國民黨主流勢力，另一則是韓國瑜為主的非主流勢力。王尚智強調，若今後兩周內，藍白、侯柯沒具體談出一個結果，就已經確定是「在野三方人馬整合破裂」的四腳督定局了。

「在野的整合時間實在所剩不多」。王尚智提到，距離總統大選投票日剩100天，距離「政黨提名期限」也剩50天，因此，即使不包括郭台銘，真要完成藍、白兩個政黨的正副整合11月下旬的「送件」之前，政黨相互密集作業，至少也需要最後的2個星期。若再往前推算，即使能夠初步「柯、侯談定」，還有兩陣營立委選情、地方造勢、共同文宣等繁瑣整合實務，需要繼續談定方向、作法，也得花3個星期以上。綜合上述，王尚智認為，「柯、侯/白、藍」最初要能談出一個整合結果，至少某個「雙方都能接受的」整合、對決的方法，只剩下短短2個星期而已。

王尚智強調，國民黨內部如何擺平，始終才是在野最終能否整合成功的關鍵，「大局v.s私心」的真正考驗，將在朱立倫、侯友宜、韓國瑜以及金溥聰趙少康等外圍共四方人馬身上。

王尚智也透露，針對在野藍白整合的結果，民進黨總統參選人賴清德陣營所有的「對付招數」，已全部演算完成。