中國新聞網引述泰國旅遊與體育部4日數據顯示，自9月25日至10月1日，即泰國對中國大陸遊客實施免簽證入境政策後的第1周，入境泰國的中國大陸遊客數量突破10萬人次，環比增長72.49％。

泰國旅遊與體育部稱，這1周內泰國共接待外籍遊客55萬2419人次，環比增加7萬1015人次，增幅為14.75％。入境遊客數量前5名的國家依次為：中國大陸，10萬6472人次；馬來西亞，9萬6060人次；韓國，4萬1981人次；印度，3萬7067人次；寮國2萬4311人次。

其中，中國大陸遊客環比增幅最大，為72.49％，韓國、馬來西亞和印度遊客的環比增幅分別為40.61％、23.09％和20.82％，而寮國遊客數量環比略降0.65％。泰國旅遊與體育部預計，由於免簽證入境措施和黃金周長假的支持，中國大陸遊客的數量預計將持續增加。

另據統計，9月份，來自中國大陸的遊客數量每日平均在7000至9000人之間。自9月25日實施免簽後，中國大陸遊客每日入境人數有明顯增加。而泰國今年起至2日止的統計，累計接待外籍遊客逾2000萬人次，貢獻的旅遊收入逾8394億泰銖（約合新台幣7343億元）。