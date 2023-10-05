2024總統大選「藍白合」議題持續受到各界關注，民眾黨先是拋出「比民調，輸的退選」；結果民眾黨總統參選人柯文哲近日在美國又改口，「輸的一方不是說退選，應該說副總統他們可以自己選，但由民調最強的人當正的」。對此，執行《美麗島電子報》民調的專家戴立安分析，目前國民黨參選人侯友宜跟柯文哲之間的差距又出現拉近、收斂的情況。

戴立安昨（4）日在節目《POP大國民》分析，針對民眾黨有關藍白合的兩種說法，原本是說退選，就是把對方的黨擠出去；現在柯文哲改了說法，好像就出現合作空間，「雖然柯文哲可能覺得不是拋磚引玉，是拋玉引磚」。

然而對於藍白合，戴立安亦指出，現在最大的問題是，什麼是第三方的公正民調，有個很弔詭的地方，藍白會各自找對自己機構效應最強的紅利來加入，這樣找到最後的結果，其實找的都是不公正的民調。戴還提到，10月是一個很緊迫的時間，11月底總統參選人名單就要進去了，如果真的要談合作，要跟支持者說明，讓大家接受，還要告訴社會為什麼會有這樣合作的考量，現在時間非常緊。

戴立安透露，從他做的民調來看，7/14民調迄今的大盤趨勢，侯友宜跟民進黨參選人賴清德是往上走的，柯文哲跟鴻海創辦人郭台銘是稍微往下走的，可以說大盤變動朝向藍綠對決的方向。戴認為，在柯文哲部分，6月底雖然有做到29%、30%左右，跟賴清德差到個位數，但接下來柯會碰到問題，藍綠立委在動，在媒體披露的層次、露出的新聞在比例上相對被壓縮，侯友宜還是有縣市長、立委支持，小雞部分很堅強。

另對於最近Lin bay好油恐嚇案爆自導自演、潛艦案，戴立安也披露最新民調走勢，「初步看起來柯文哲跟侯友宜支持度變化，差距是拉近的，收斂的」。