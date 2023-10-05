屏東明揚公司廠房發生大火引起嚴重粉塵爆炸，造成百餘人員傷亡、4名消防員不幸殉職之重大工安事故，監察委員王麗珍、葉大華、張菊芳對該起重大工安事故甚表關切，已申請自動調查。

屏東科技產業園區內之明揚國際科技股份有限公司(下稱明揚國際科技屏東廠)，今年9月22日傍晚發生火災引發嚴重粉塵爆炸，因廠區範圍大，火勢延燒28小時後始撲滅，更造成10死慘劇，其中更有4名消防員不幸殞命。

監察委員表示，本次火災造成人員死傷甚劇，其火災發生原因為何？火災發生時權責機關於現場指揮及救災程序有無符合流程？現場消防人員之人力、裝備，以及救災知識與專業訓練是否足夠？

監委說，另明揚國際科技屏東廠內存放大量化學物品，掌握廠區內必要資訊對於救災實為重要，並攸關現場指揮、救災程序及消防人員生命安全，其相關資訊是否確實依法揭露並指派專人至現場協助救災？各權責主管機關對於該廠之消防安全、勞動檢查、毒性化學物列管等有無善盡監督與稽查責任？2019年《消防法》修正增列消防員生命三權「退避權、資訊權、調查權」，權責機關有無落實消防人員相關權益？實有關注瞭解及深入調查之必要。