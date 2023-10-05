中度颱風「小犬」4日超強陣風狂掃台中市，海線地區一度出現近11級強陣風，沿海各區皆有纜線被強風吹斷，傳出停電事故，台電台中區處統計，截至5日上午9時止，共造成全市有停電約1萬9150戶，大多在海線地區，台電人員漏夜搶修，尚有2122戶搶修復電中，預計5日晚間6點復電完成。

台電台中區處長顏錦義表示，這次共出動搶修人力142人，升空車37台、吊臂車12台、一般工程車22台，其他機具15台；目前台中地區除大雅有9M電桿倒斷1根，仍有1戶停電，及東區東光路4日晚間有1處因大型招牌掉落壓倒線路，該事故已於4日晚間23：55排除並復電完成。

台電台中區處統計，截至5日上午9時止，共造成全市有停電約1萬9150戶，大多在海線地區，台電人員漏夜搶修。（台電台中區處提供／張妍溱台中傳真）

台電台中區處指出，停電事故多為海線地區，主要因強風吹落樹木壓倒電線，或電線遭強風吹斷所造成的停電；因目前海線地區風勢仍強勁，且不時挾帶強陣雨，使得台電同仁搭乘升空車欲進行電桿上之線路搶修工作相當不易，並加派人力、機具前往停電地區搶修，趕緊復電。

台電台中區處呼籲，颱風造成停電災情，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，及台中區處市區巡修課停電通報電話04-22256871即可查詢或通報停電資訊；可打「1911」通報以加速搶修、降低停電的不便。