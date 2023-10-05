近日中度颱風小犬來襲，今（5）日全台僅北北基桃正常上班上課，讓今（2023）年唯一沒放過颱風假的桃園人怒喊「到底屬於哪個生活圈？」；對此，前主播蕭彤雯曬出一張雷達照分析，直言：「天氣真的是….還可以上班」。

由於桃園自今年8月初「卡努」颱風，到這次颱風小犬襲台都沒放颱風假，讓一名桃園網友忍不住在PTT發文抱怨「每次有放假就沒有桃園的份」，他表示，先前北北基放假說桃園不屬於一部分，如今苗栗放假桃園還是沒放，讓他悲嘆「桃園人是不是很可悲啊，到底屬於什麼生活圈？」，文章一出，讓不少桃園人產生共鳴，紛紛留言回應。

然而，蕭彤雯在今（5）日臉書表示，貼出今上午7時20分雷達回波圖，可見整個西半部除高屏地區外看起來真的蠻恐怖，讓她直言：「天氣真的是….還可以上班」。

蕭彤雯指出，「颱風假本來就是防患未然，根據專業做出的判斷都是好的，只要風不大能安全上班也很開心」她也希望大家颱風天都可以平安；最後，她感嘆：「高雄打狗果然名不虛傳」，再次提到台北昨日風真的比較大，路上不少傘花開。