美國罷工浪潮持續蔓延，數以萬計醫護人員今天展開為期3天的罷工，這是美國近代史上最大規模的醫療人員罷工行動。

隨著通貨膨脹率節節高升，全美掀起罷工潮，從好萊塢編劇和演員到底特律（Detroit）汽車工人，美國最大非營利醫療集團凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的7萬5000多名員工如今也加入他們的行列。

洛杉磯罷工糾察線上的人們今天表示，他們不僅低薪，工作量又大。

凱薩承認，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行導致職業「倦怠」，500多萬醫療人員相繼離職，整個醫療保健行業飽受人員短缺所苦。

放射技師費拉斯柯（Armando Velasco）告訴法新社：「自疫情爆發以來，我們失去了很多人力，且再也沒有聘回他們。」

「現在，我們已瀕臨極限，我們正處於懸崖邊。」

護理師洛索亞（Kathy Lozoya）說，南加州生活開銷急遽上漲，使生活變得非常困難。

她說：「財報顯示凱薩醫療機構獲利數十億美元，因此我們對凱薩執行長提出的唯一要求就是與第一線員工分享這些收益。」

「我們要的只是一份公平的合約，這樣我們才能生活下去。」

凱薩醫療機構在華盛頓特區、維吉尼亞州、加州、科羅拉多州、俄勒岡州和華盛頓州經營的醫療院所預計將受到這波罷工影響。

凱薩說，醫院和急診室等在罷工期間仍將維持開放，會有醫師、管理人員和「臨時工作人員」留守工作崗位，但等候時間會「比平時更長」。

凱薩發言人昨天告訴記者，雙方仍在繼續談判。

發言人表示，「已與凱薩醫療工會聯盟就具體條款達成多項協議」，並補充說，談判代表準備日以繼夜地開會，「直到我們達成公平公正的協議為止」。

工會表示，這將是美國史上最大規模的醫療人員罷工活動，他們正努力推動加薪和防止勞務分包與外包。

工會揚言，「如果凱薩繼續無視不公平的勞動行為」，相關人員將在11月採取進一步罷工行動。