泰國暹羅百麗宮槍擊案震驚泰國與國際社會，事發當時也在附近酒店的柔佛州王儲東姑依斯邁及家人度過驚魂一天，他在社群媒體平台臉書（Facebook）發文認為，這是人生中最糟糕的經歷。

曼谷市中心的百貨公司暹羅百麗宮（Siam Paragon）3日下午發生槍擊案，14歲的槍手持槍殺人，造成2人死亡、5人受傷。

東姑依斯邁（Tunku Ismail Idris）在臉書表示，當槍聲響起時，他與家人坐在飯店大廳，大批民眾從百貨商場離開逃進飯店，隨後再進入飯店地下室避難。維安人員則保護著他與家人直到安全離開當地。

東姑依斯邁說，當時只有聽到槍聲，其他情況一無所悉，只能保持警惕，做好因應準備。

他並安慰家人說一切都會好轉，妻子也擁抱並安撫著驚魂未定的孩子們。他要孩子趴下等待撒離車輛。

由於事發當時狀況不明，東姑依斯邁告知維安人員前往馬來西亞駐泰國大使館，但駕駛告知新加坡大使館更加靠近，他因此聯絡新加坡駐柔佛領事館尋求協肋

。他也致電首相安華（Anwar Ibrahim）和國防部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan），通報在泰國曼谷發生的事情。

東姑依斯邁並在臉書對不幸罹難者表達哀悼，也對維安團隊與協助的星馬友人表示感謝。

東姑依斯邁原本和家人到曼谷觀看足球賽事，未料泰國發生暹羅百麗宮槍擊案。他與家人最終排除萬難離開曼谷返回馬來西亞。