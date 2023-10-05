棒球項目進入超級循環賽環節，獲得小組賽3連勝的中華隊，循環賽首戰（5日）將交手前役爆冷擊敗日本的中國大陸，若獲勝，中華隊有機會提前確定闖進金牌戰。

超級循環賽的4支球隊，中華隊、大陸隊各擁1勝，傳統強權日本、南韓則先處在1敗劣勢。中華隊5日將與大陸過招，只要搶下對戰勝利取得循環賽第2勝，加上若南韓擊敗日本，循環賽2連勝的中華隊即可提前闖進金牌戰。

因為中華隊就算稍後輸給2敗的日本，日本的戰績也只會是1勝2敗，「武士軍」也會確定無緣金牌戰，而1勝1敗的南韓、大陸之間交手，最多也只會出現一支2勝的球隊，當中獲勝的球隊將和中華隊在亞運的金牌戰上碰頭，

如果5日中華隊打敗大陸、日本擊退南韓，中華隊是否提前晉級金牌戰，還得先看6日南韓對陣中國的結果，若南韓贏球，才能確保中華隊進軍金牌戰；反之中華隊若輸給大陸，就必須擊敗日本，才能在金牌戰復仇大陸。如果中華隊在超級循環賽都輸球，則得倚靠大陸拿下3勝，台、日、韓再比較對戰優質率。