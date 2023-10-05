新北市衛生局昨（4）日查獲國內首宗電子煙製造工廠，現場查有非法移工及外僑5人，機台3台及煙彈成品94箱、半成品4箱及煙油原料35瓶，已全數封存，將進一步追查製造業者及下游販售者。製造業者最高可處5000萬元、販賣者最高罰100萬元罰鍰。

內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊接獲檢舉，至新北市三重區查緝失聯移工時，當場查獲4名移工及1名逾期停留外僑，正從事製造電子煙，立即通知新北市衛生局及三重分局到場稽查。

衛生局現場查有機台3台（包裝機及注油機），另查獲煙彈成品、半成品及煙油原料已全數封存，並當場抽驗煙油原料、煙彈及待出貨商品估計市價近千萬。衛生局說明依據新修正的菸害防制法第15條第1項第2款規定，製造類菸品或其組合元件，處1000到5000萬元、販賣者處20到100萬元罰鍰。

三重分局表示員警執勤時，於三和路某處經常有不明氣味發出，經里長告知該處深夜常有移工出沒，警局將進一步追查煙油是否含有毒品成分。此次由移民署新北市專勤隊、新北市衛生局及三重分局共同查獲首宗非法製造電子煙工廠，最高可處5000萬元罰鍰。新北市政府呼籲業者勿心存僥倖，違法製造、輸入類菸品或其組合元件者，將處以重罰。

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