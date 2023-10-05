中秋節連續假期首日，一個飛往大阪的28人旅行團無故未報到，「整團no show」成為連假話題。業界紛紛猜測，哪一家旅行社出這麼大包，帶團帶到全團都沒來。結果真相出爐，這一團「自始至終都沒有要搭飛機」。

《中時新聞網》1日報導離奇大阪團 中秋節班機 起飛前「28人沒一個出現」，查出航空公司為馬來西亞的馬印航空，該定期航班為馬來西亞飛日本關西，中停台灣載客。

業界人士透露，會發生航空公司發現團體客人「no show」，是因為已付了機票錢的旅行社，壓根忘了這件事；之所以先付錢，是因秋節連假為出國熱門檔期，航空公司要求所致。

該家旅行社為求有機位，決定預付款後再去找客人，「覺得中秋節放3天，應該很好賣」，結果銷售不如預期，加上工作人員一忙忘了，最後票根本沒賣掉，導致這起烏龍。

至於訂機位時給的28人名單，其實是旅行社交出去的「假名單」，因為得先給名字才能買機票，頂多事後再改；確實有這些人，「但這些人沒有要去搭飛機」。初步計算，旅行社因此損失逾30萬元。