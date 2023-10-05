許姓男子9年前將一名酒店女子框出場，對方強調不做「S」（性交易），但許男卻拿出開山刀在她面前喊「信不信我殺了你」，恐嚇後性侵，最高法院駁回上訴，考量他與被害人達成調解，依攜帶凶器強制性交罪判處有期徒刑7年6月，全案定讞。

許男在2014年3月11日晚間與友人到酒店消費，他點該酒店服務生、被害女子坐檯陪酒，其後並以每小時2000元代價框A女出場，時段從隔天凌晨2時至7時，但費用不包括性交易費用在內。

12日凌晨2點，許男將被害人帶到住處，要求她與其性交，惟遭她拒絕，許男將她強壓在床上並跨坐在她身上，因她仍不從，許從房間櫥櫃內取出開山刀1把，持之朝向她臉部前方並恫稱：「信不信我殺了你」等語，致她心生畏懼而無法抗拒。

許男隨後將該把開山刀丟置在床鋪旁地板上，強行脫去她衣物加以性侵，同日凌晨5點多，她趁許男熟睡時逃離現場，旋即前往醫院驗傷並報警處理。

台灣高等法院審酌許男為滿足一己私慾，未能尊重被害人之性自主決定權，惡性重大，應嚴予非難，惟念他坦承部分犯行，且與被害人以70萬元達成調解，並已給付10萬元，犯後態度尚可，判刑7年6月，許不服提上訴，最高法院駁回確定。