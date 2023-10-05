擴大攬客誘因，也吸納現金交易用戶，純網銀「將來銀行NEXT BANK」宣布即日起推出無任務門檻的「跨行存款免手續費優惠」，輔以開業以來一直持續優待的「66次跨行轉帳及6次跨行提款」免手續費回饋，一舉涵蓋了最常見的線上轉帳、線下提款及存款國人常見3大金融需求。

不僅如此，將來銀行NEXT BANK也持續端出最高6％支付神級回饋至年底，及新戶享活儲最高6％、最長60天的超高優惠，且活儲不分新舊戶享利率最高1.3％...等等佛心優惠，優惠甫宣布，持續關注將來銀行優惠的「將將粉」不禁又開心大呼「將來我大哥」，每每均能端出令人耳目一新的優惠嘉惠國人。

非現金交易愈發普及，但仍民眾仍有收到大筆現金的機會，為免除客戶攜帶大量現金的不便，將來銀行NEXT BANK體貼地回應客戶心聲，提供ATM跨行存款免手續費的優惠，讓客戶可以就近在全台任一ATM存款，免去心理負擔。

將來銀行NEXT BANK表示，為嘉惠國人各項金融需求，除線上申請信貸、房貸採實在的一段式優惠利率外，房屋轉貸、原屋融資且符合活動條件者更享地政設定規費100％補貼；另也與中華電信、全聯、foodpanda…等商業巨擘攜手打造生態圈，分別推出旗艦機購機優惠、綁定全支付最高拿900全點、foodpanda半年訂閱免費或400元美食金等多項開戶獎勵，讓國人享有最便利、CP值最高的金融平台服務。

疫後世界誕生新常態，將來銀行NEXT BANK沒有實體分行，很早就構思如何透過ATM等線下渠道，將沒有實體分行而省下的營運成本回饋給客戶，因此自開業起便提供客戶每月66次網路跨行轉帳及6次跨行提款免手續費優惠，讓客戶更能享受到普惠金融帶來的便利性。