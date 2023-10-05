台新主流基金經理人張格靜表示，雖高檔利率將造成美國銀行體系一定壓力，但預期年內頂多將再升息1碼，升息後仍將是此波升息循環終點，而美國總體數據持續表現穩定，支持經濟軟著陸可能性，因此認為股市漲多回檔，但下檔仍有支撐，預期將延續區間整理格局。另在基本面方面，財報季告一段落，台積電再度下修全年營收展望，包含手機、筆電、消費性電子等多數電子產業復甦腳步持續遞延，但各產業已歷經長時間庫存消化，庫存水位皆已恢復至健康水位，營運谷底將至，靜待終端需求回升，配合第四季傳統旺季來臨，台股行情仍可期待，可利用近期的大幅回檔逢低找買點。

張格靜指出，在類股操作上，AI仍為所有產業中亮點，Nvidia及其他相關龍頭廠商持續繳出優於市場預期的強勁財測，雖面臨GPU缺貨瓶頸，但產業趨勢向上明確，相關受惠股營運將受到實際挹注，因此持續看好受惠AI趨勢、營運展望優於市場族群，另外，亦看好營運步出谷底、長期趨勢向上個股，而較不受景氣波動影響的高成長個股，包含高端消費、生技、電動車、航太族群亦可關注。