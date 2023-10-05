Hanwha Vision的Wisenet WAVE是一個輕量且可擴展的影像管理系統，可以監控、記錄和管理其網路攝影機所錄製的影像。為了滿足客戶對於安控的需求，提供客戶更彈性、更便利的選擇，Hanwha Vision與訊連攜手合作導入FaceMe Security智慧安防解決方案升級安防監控系統。

FaceMe Security人臉辨識解決方案可以處理即時影像，進行人臉偵測及特徵值擷取，然後進行人臉的搜索和比對。該解決方案已經成功導入Hanwha Vision在北美的客戶中，例如約克展覽中心，約克展覽中心透過整合訊連科技的FaceMe Security，支援160多台Hanwha Vision攝影機，來達成防止黑名單進入場域，並且同時具備快速搜尋特定人員的能力，可以用來快速尋找失蹤兒童，確保訪客的安全。

訊連董事長兼執行長黃肇雄表示，期待看到更多FaceMe Security的應用整合，包括People Tracker搜尋特定人物，以強化場域安全外，也能快速協助尋找失蹤或走失人員。