小犬颱風今天上午8點20分短暫登陸鵝鑾鼻，中央氣象署公布最新風雨預測，澎湖明天清晨最大陣風有9至10轉8至9級，在颱風假標準邊緣；屏東山區及台東山區24小時累積雨量300至450毫米，達停班課標準。今天全台18縣市放颱風假，只有北北基桃正常上班上課，周六起就是一連4天國慶連假，因此澎湖縣、屏東縣及台東縣有機會直接放到連假結束。

氣象署今上午10點公布最新風雨預測，明天清晨只有澎湖最大陣風達9至10轉8至9級，風力在颱風假邊緣，且有轉弱趨勢，其他縣市風力都未達標。

24小時雨量預測方面，今天下午2點到明天下午2點，屏東縣山區及台東縣山區預估雨量有300至450毫米，達停班停課標準。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風可達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米；不過是否停班課仍由各縣市府決定。

澎湖明天清晨最大陣風9至10轉8至9級，在颱風假標準邊緣。（中央氣象署提供）