6日至10日到廣三SOGO的UNIQLO單筆消費滿2000元，就送時尚網眼購物袋或帆布托特包。（UNIQLO提供／朱世凱台北傳真）

颱風小犬在多個地區帶來強風豪雨，不少縣市紛宣布停班停課。台中廣三SOGO表示今日正常開店，營業時間照常為11點至22點，除了正逢周年慶推好康外，服裝品牌UNIQLO、GU也將於於6日在廣三SOGO 5樓盛大開幕，是全台百貨首間雙品牌同樓層，並獨家推出男女童裝特惠商品。

UNIQLO好康包含6日至12日，單筆消費滿2000元送「多功能吊掛收納包」乙個，同時間單筆消費滿2500元還可玩「幸運轉轉樂」乙次，12歲以下孩童來店就送「UNIQLO、GU」獨家開幕氣球乙組。GU則是6日到12日單筆消費滿1500送元插畫家「一事吳陳」設計「GU台中托特包」，台中市、南投縣、彰化縣居民及外國人朋友憑證件即享當筆結帳金額95折優惠。

今年年底前，廣三SOGO 14樓至16樓的挑空大型水幕也將打造一個數位式互動廣場，互動廣場「Play＋ 」未來除了可體驗互動遊戲外，也將是直播空間、賽事轉播等多用途的室內舞台。且為持續加強整體賣場的熱絡性，讓顧客能有更棒的娛樂體驗，在17樓至19樓引進獨家且具有主題特色的影城。

廣三SOGO現正推周年慶好康，10日前全館滿3000送600點Smart Card紅利點數、化妝品滿2000送400點Smart Card紅利點數；11日到19日全館單筆滿2000點數3倍送 (含原先一倍)，當日於全館刷廣三SOGO聯名卡滿3000元加送100元廣三SOGO贈品禮券。