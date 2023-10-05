受到新冠疫情的影響，上海大師賽自2019年後連續停辦數年，終於在今年重返上海，依照往例在上海旗忠森林體育城網球場上舉辦。上海大師賽是國際男子職業網球聯合會（Association of Tennis Professionals，簡稱ATP）在歐美地區以外，唯一舉辦的1000大師賽事，年度九項ATP 1000大師賽中位列第八(最後一個是十月底開打的巴黎大師賽)，喜歡網球的球迷們千萬不要錯過這項年度亞洲最頂級的網球賽事。

今年比賽於10月4日開打，一路進行到15日，少了球王喬科維奇（Novak Djokovic）不打緊，攤開參賽名單其他多位網壇知名選手都在列，包含2019年拿下冠軍的麥維德夫(Daniil Medvedev)、首位打進ATP 1000大師賽的挪威好手魯德(Casper Ruud)、世界排名第4的丹麥名將諾德斯科夫.魯尼(Holger Rune)、第5的希臘球星提希特斯帕斯(Stefanos Tsitsipas)、美國選手弗里茲(Taylor Fritz)等排名前10名的好手，連世界排名第2的阿卡拉茲加菲亞(Carlos Alcaraz)都在出賽名單之列，可謂眾星雲集。令球迷驚喜的是曾經拿下20項大滿貫的網球名宿費德勒(Roger Federer)也將出席擔任特別嘉賓。

冠軍預測方面，喬科維奇的缺席使得阿卡拉茲奪冠呼聲極高，阿卡拉茲生涯至今與上段提及的麥維德夫、魯德、魯尼、提希特斯帕斯、弗里茲5位選手對戰除了與麥維德夫交手勝率五成以外，與其他球員碰頭勝率都超過66%。麥維德夫雖然這兩年狀態遭遇亂流，不過近期有狀態回穩的趨勢，連續在美網和北京公開賽闖入決賽，阿卡拉茲和麥維德夫若是在上海大師賽的決賽碰頭，推薦喜歡高賠的朋友們瞄準麥維德夫不讓分勝。