前總統馬英九日前在臉書發文表示，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文，就是「台灣國慶日」。馬英九怒轟，「我們的國名，什麼時候從中華民國改為台灣了？」並稱拒絕出席今年10月10日的國慶大會。對此，立法院長、國慶籌會主任委員游錫堃今（5）日回應，「Taiwan National Day」近3年出現沒錯，但馬英九前3年都有參加國慶大典，理由太牽強。

游錫堃在「中華民國各界慶祝112年國慶記者會」提到，這次國慶好像有一些不一樣的聲音，並秀出2010年國慶主視覺，強調已經有台灣。游說，至於「Taiwan National Day」3字是最近3年出現的沒錯，但主因在我們國慶是針對日本、美國、各國的駐台代表及大使會來、國際也會看，「國際大家知道有台灣，分不清楚中華民國，國際上分得清楚中國民國嗎？在聯合國裡面的中華人民共和國的席位，他就叫中華民國。」強調在聯合國中，中華人民共和國已取代中華民國獲得承認。

游錫堃說，希望大家了解，2010馬英九先生執政的時候，就是這樣子，「你不要打自己的臉」，「Taiwan National Day」最近三年出來，但馬前面三次都有參加國慶大會，為什麼前面三次可以，這次不行，自己要呼籲馬英九先生，依照過去三年這樣來參加國慶大會，「中華民國是大家的中華民國，台灣是大家的台灣」。除此之外，游錫堃還用俗諺「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」批評，暗指對方出爾反爾。