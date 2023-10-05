上一輪英超冷門頻傳，使得積分榜前4的球隊本周末都有機會登上榜首位置，由於下星期是國際賽周，意味著登頂的球隊將可以穩坐龍頭至少兩周。

上周跟讀者預告，水晶宮有能力中止作客對曼聯的3連敗，果不其然，曼聯不僅沒有贏，還小爆冷門輸0：1。原本排名第5的布萊頓作客對第6的阿斯頓維拉，兩隊實力相差不遠，誰勝誰負不算冷門，但維拉大勝對手6：1，這比分就出乎所有球評專家的意料。至於上周最大冷門，非曼城作客1：2敗給狼隊莫屬，曼城6連勝中斷，狼隊則搶下本季第2勝。

曼城雖然仍排名第1，但領先積分只剩1分；2至4名的球隊則大洗牌，由於利物浦作客對熱刺因裁判誤判而輸球，「紅軍」吞本季首敗排名跌落第4，熱刺上升1名至第3位，兵工廠作客4：0大勝伯恩茅斯後升上第3。熱刺和兵工廠同以5勝2和成為本季仍保持不敗的兩支球隊，利物浦5勝1和1敗，前4名的球隊差距僅有1到2分。

熱刺本周末作客對升班馬盧頓，拿下3分是基本要求；紅軍作客布萊頓肯定是一場硬仗，不過布萊頓近況不佳，最近4場比賽吞下3敗，利物浦遭誤判後怨氣沖天，布萊頓此時碰上紅軍絕對不是好消息。

至於本周的焦點大戰，當然是落在上屆冠、亞軍曼城對兵工廠的榜首之爭，槍手上周大勝，德國前鋒哈弗茲（Kai Havertz）終於憑一個十二碼迎來轉隊後的首個進球，不過槍手周中在歐冠嚐到本季首敗，作客1：2被法國朗斯逆轉，而且先發右翼薩卡（Bukayo Saka）受傷退下火線，他原本就有小傷，目前並不清楚傷勢情況，但本周末應該無法上場，加上左翼的馬丁內利（Gabriel Martinelli）也在傷兵名單中，等於有突破能力的左右兩翼同時缺陣，對進攻影響很大，所幸防守中場悍將帕蒂（Thomas Partey）在周中已傷癒待命，有他和懷斯組成的中場防線，可望大大減輕後防的壓力。

曼城最近在國內吞下2連敗，包括聯賽盃不敵紐卡索聯，不過周中的歐冠小組賽客場3：1擊敗RB萊比錫重回勝軌。曼城在進攻上少了助攻王德布勞內（Kevin De Bruyne），又有防中大將羅德里（Rodri Hernández）紅牌停賽3場，近2場敗仗正是羅德里停賽(對兵工廠是第3場)期間，而且也都是在客場，可見少了兩張皇牌，曼城在攻守的表現都打了折扣。

槍手防守強度提升但折損兩翼影響進攻，曼城則攻守都缺關鍵球員，因此很可能這場強強對碰會以低比分收場，推薦玩法：(2.5球)小，讓分(兵工廠+1)勝。