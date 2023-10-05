新北市板橋區35歲吳姓男子領有輕度身心障礙手冊，不善與人溝通，平日從事清潔工工作，獨自照顧中風坐輪椅的73歲母親。上月29日與母親共進晚餐後回房休息，隔日清晨出門上班時，見母親仍坐在客廳，以為母親只是睡著。之後吳男正常上下班、幫母親拿藥，也曾試圖叫喚母親，直到本月2日上午察覺有異，打電話給里長說：「媽媽怪怪的。」里長到場查看，驚見吳母已死亡多日。

據了解，吳母今年4月間中風後行動不便，生活起居全靠吳男照料，上月29日吳男和母親吃完晚餐後，收拾好餐具就回房就寢，母親則坐在客廳休息。隔天清晨吳男要出門上班，見母親仍坐在客廳，只是上身前傾趴在大腿上，他以為母親只是睡著，所以像平常一樣去上班。當天下午吳男下班返家，見母親保持同樣姿勢，他嘗試叫喚母親，但沒有反應。

隔天吳男按日常作息上下班，也數次叫喚母親，但都未獲回應。至本月2日上午，吳男到藥房幫母親拿藥後返家，見母親仍是一動不動，故打電話給里長說，媽媽怪怪的，不會動了。

里長趕到吳男住處，進門即聞到腐臭味，且吳母的身體已經發黑，明顯已死亡多日，遂向警方報案。轄區警方勘查現場，確認無外力介入。

里長表示，吳男和母親生活非常單純，今年4月吳母中風後就不曾外出，全靠兒子照料，他曾聯繫社會局介入協助，但被吳母拒絕。中秋節時他還傳祝賀訊息給吳母，吳母也有回傳訊息表示感謝。