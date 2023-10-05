從西元1800年到2000年，兩百年間的能源需求 (主要是化石燃料) 急速成長，這是全球大規模擴張的結果，由於經濟工業化，科學和工程技術蓬勃發展，全球人口持續膨脹高度集中於都會區，能源用量也隨之激增。

然而，更新更有效率的能源逐漸普及 (煤礦取代木材，而後石油又取代煤礦)，能源耗用量仍然不減反增。現在，我們致力推廣再生能源，而如果要達成淨零排放目標，成功對抗氣候變遷，最晚必須在 2050 年之前使再生能源成為主流能源。

但其中涉及的因素太過複雜，首先，我們需要完成空前的創舉：大幅削減化石燃料使用量。國際能源總署 (IEA) 認為，要落實淨零排放，必須改革能源系統，石油與燃煤使用量應從目前的歷史高峰，在未來三十年間大幅削減。此外，還必須減少能源的整體耗用量，同時也不能忽略能源需求與經濟成長的密切關聯。

瑞銀資產管理表示「煤礦用了超過150年的時間來取代木材成為主要的能源，之後石油用了超過50年的時間來取代煤礦。如果要實現國際能源總署的預測，全球必須在不到30年的時間內，以新興能源取代石油、天然氣和煤礦。更大的挑戰在於，在這段期間能源使用量預期會下降，也就是說逆轉氣候變遷將會犧牲經濟成長」。今天的轉型，在經濟考量方面也違反歷史原則：「過去用石油取代煤礦，是因為石油便宜又好用，進而帶動高度的經濟成長。現在取代石油的東西，卻是更昂貴的再生能源，況且全球經濟成長又在放緩甚至更糟。」(2-1)