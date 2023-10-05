《英雄聯盟》一年一度、規模最大、級別最高的電競賽事，2023世界大賽將於下週二（10/10）正式開打，來自全球9大賽區的代表隊伍，競逐職業電競選手的最高榮譽－2023世界大賽冠軍頭銜。本屆世界大賽的賽程，可分為「入圍賽」、「瑞士輪」以及8強起的「淘汰賽」。第一階段「入圍賽」將會有8支隊伍參賽，目前已有7支隊伍確定出賽，分別是：來自太平洋PCS賽區的PSG塔龍（PSG Talon）、中信飛牡犡（CTBC Flying Oyster）；來自越南VCS賽區的GAM電競、TW戰隊（Team Whales）；來自日本LJL賽區的DFM戰隊（DetonatioN FM）、來自拉美LLA賽區的MR7戰隊（Movistar R7）、巴西CBLOL賽區的LOUD戰隊。至於入圍賽最後一支參賽隊伍，將由世界大賽入圍資格賽（Worlds Qualifying Series，簡稱WQS）的比賽結果來決定。

WQS只有1場比賽，由歐洲EMEA賽區的第4種子－BDS戰隊，對上北美LCS賽區的第4種子－黃金勇士（Golden Guardians，簡稱GG），比賽採五局三勝制（BO5），勝者取得世界大賽入圍賽的最後一個參賽名額，比賽在Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

10/9（一）12:00，黃金勇士 @ BDS戰隊，推薦：「大4.5（局）」勝

先說GG，夏季在自家賽區的例行賽，取得13勝5敗（勝率72%），排名第2的戰績。例行賽（採BO1賽制，即一局定勝負）打遍天下無敵手的GG，進入季後賽（採BO5賽制）卻無法延續例行賽的勝率，在第2輪比賽，遭遇NRG（例行賽戰績第5）以1：3的比數落敗，進入敗部。後續在敗部遭遇TL（Team Liquid，例行賽戰績第4），以2：3的比數再次落敗，無緣晉級準決賽。從數據面來看，陣中有3名韓籍選手的GG，季後賽的數據其實不差，戰損比（Kill to Death ratio）1.13，平均每局15.3個擊殺、13.5個死亡，在8支參賽隊伍中，排名第2，僅次於拿到夏季冠軍的NRG。

再說BDS，夏季在自家賽區的例行賽，取得4勝5敗（勝率44%），排名第5的戰績，表現不算理想。年度總決賽（Season Finals）的賽事，第1輪BDS不敵歐洲霸主G2，以1：3的比數落敗，落入敗部；後續在敗部的第2場比賽，又以2：3敗給FNC（Fnatic），無緣繼續比賽。從數據面來看，BDS在年度總決賽的戰損比0.92，平均每局12.7個擊殺、13.8個死亡，在6支參賽隊伍中，僅排名第4。

本場比賽涉及歐、美兩大賽區的競爭，從近幾年的國際賽成績來看，歐洲隊伍的表現略優於北美隊伍，再從賽區內的競技強度來看，歐洲賽區的強度也大於北美，來自歐洲的BDS，其戰力自然不在話下。不過，從數據面來看，擁有3名韓籍外援的GG，其表現又略優於BDS。整體來看，雙方實力應在伯仲之間，看好打滿5局，推薦投注大分。