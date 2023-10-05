最近有名戴眼鏡、長相清新的網美上傳一段在草地上熱舞的短片，因沒穿內衣、胸部在衣服裡狂晃，吸引網友注意，指認該網美是有12萬粉絲的「只有魚刺」；不過，只有魚刺連PO三則動態否認，表示跳舞的人是另一位網紅「杰西小卡卡」，而杰西小卡卡也針對此事發文了。

該名網美綁著馬尾、戴著眼鏡，身穿寬鬆上衣和長裙，在草地上跳著南韓女團SISTAR的《SHAKE IT》，眼尖的網友發現她居然沒有穿內衣，激凸和胸部的晃動都非常明顯，超過6萬人朝聖、按讚，並指認該網美是在抖音有12萬粉絲的「只有魚刺」。

只有魚刺昨（4日）在抖音連發三則動態喊冤：「不是我！不是我！不是我！」，她說在草地上跳舞的網美是杰西小卡卡，請大家去關注她；而杰西小卡卡今（5日）在抖音、IG發文：「素質低下／滿腦子黃色廢料的男士，請不要看我的內容，趕緊取關。被我發現，直接拉黑，不要來這裡丟人現眼。這裡歡迎所有的女孩子們男孩子們。」而她疑似深受困擾，目前已移除受爭議的熱舞影片。

只有魚刺否認是片中的女主角。（圖／抖音@只有魚刺）

只有魚刺的外型清秀，常戴著圓細框眼鏡，作風較為保守，屬於清純系網美，與個性活潑、作風奔放的杰西小卡卡差很大，但兩人五官、身高和體型相近，也都戴著類似款式的眼鏡，才被網友誤認。