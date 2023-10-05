2023年10月5日新北市／淡水竹圍地區鄉林海匯社區主委羅天賞今日前往市府參加都委會專案小組研商會議，針對當地公園用地將解編變更為建地一事陳情。（羅天賞提供／呂健豪新北傳真）

新北市政府計畫取消淡水竹圍鄉林海匯社區正面對的公兒6用地，變更成為建地一事，引起當地住戶反彈，發起連署，今（5）日上午社區主委羅天賞也前往都委會專案小組研商會議陳情，表達當地民眾訴求，不過目前尚未得知市府的結論，因此連署將持續發動。

鄉林海匯社區主委羅天賞表示，淡水竹圍地區近年快速發展，社區所在的八勢路50巷至竹林路周邊就新增了10餘個社區、入住逾千名住戶，導致當地交通原本替代道路的功能消失，變得跟中正東路一樣壅塞，住宅密度也已經飽和。

而根據新北市府2002、2011及2019年「變更淡水竹圍地區都市計畫檢討書」及「變更及擴大淡水（竹圍地區）都市計畫（第三次通盤檢討）」內容，淡水竹圍地區的都市發展用地面積253.43 公頃，依法規定10％公園、綠地等開放空間，但目前僅有10.09公頃，距原規畫仍不足60％。

羅天賞說，除了社區對面的公兒6用地，市府預計取消竹圍地區共9處公園預定地，如今當地因快速發展，人口快速增加，使得原本就缺乏公園綠地的情況更嚴重，若再解編9處公園用地，可以以說是「倒施逆行」，違反城市永續發展的潮流。

此外，羅天賞也指出，由於近年極端氣候易造成瞬間強降雨，而竹圍地區原為山林保育農林地，近年陸續解編為建地，高樓大廈林立，已使保育環境與透水涵養雨水的面積驟降，若再解編公園用地並變更成建地，不僅有違水土保育的環保意識，更恐讓土地不堪負荷。

因此除了鄉林海匯社區居民發起連署，反對公兒6用地解編外，也串聯周邊各社區，以社區名義連署反對市府取消周邊公園用地，變更為建地，更要求市府應編列經費加速闢建兒六公園，提供住戶優質生活品質。