美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭到罷免後，暫時由他的盟友、金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長職務。麥亨利是眾議院組織「台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）的成員，而其他可能角逐議長的眾議員中，至少有4人也屬於台灣連線成員，對未來與台關係可望出現正面發展。

「台灣連線」成立於2002年，由民主黨和共和黨兩黨議員組成，目前成員約有200人，是美國國會最大的議員組織，以改善美國與台灣的關係為首要目標。

Who do you think should be Speaker? Trump? Jim Jordan? Someone else?https://t.co/4jiZHs6W8q — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) October 4, 2023

據路透社報導，目前已出現幾位可能的議長人選，除了麥亨利之外，共和黨籍眾議員史卡利塞（Steve Scalise）、共和黨籍司法委員會主席喬登（Jim Jordan）稍早均已正式宣布角逐議長寶座。

現年57歲的史卡利塞是眾院共和黨第2號人物，長期被視為麥卡錫的接班人，行事風格比麥卡錫更保守。不過史卡利塞今年8月才因罹患血癌接受治療，能否適當履行議長職務將受到質疑。

共和黨籍眾議員史卡利塞（Steve Scalise）。（路透）

另一位參選人喬登現年59歲，大學時期曾是摔角選手。他在擔任司法委員會主席期間，曾領導對拜登的彈劾調查，也致力於調查拜登的兒子韓特（Hunter Biden），並對資助烏克蘭抱持懷疑態度。

其他可能角逐議長寶座的人選，還包括眾院共和黨黨鞭艾默（Tom Emmer）、曾經訪台的共和黨眾議員柯爾（Tom Cole），以及共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern），3人都是台灣連線的成員，其中艾默還曾與其他22位友台議員聯名，呼籲拜登政府與台灣簽署自由貿易協定（FTA）。

臨時議長麥亨利也是台灣連線的成員之一，被點名可能參選。儘管他本人已表示「不想要這份工作」，但仍可能被其他支持黨員拱出馬。

另外路透社也預測，在共和黨內大亂鬥的情況下，民主黨方面可能推出非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）。他也是台灣連線一員，在今年初的議長選舉中，他的得票數一度高於麥卡錫。