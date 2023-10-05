資深媒體人陳敏鳳1日在臉書揭露朋友的朋友「夢境」，直言藍白9月下旬密會，並分配不分區名單。陳敏鳳（4）日再爆藍白已談到內閣層級的人事名單，而交通部長人選，是曾做過交通部長且沒爭議的人。在場藍營新北議員葉元之聽完，不禁面露驚愕與傻眼神情。

陳敏鳯臉書中提到朋友的朋友「做了一個惡夢」，夢境中在9月下旬的某天深夜11點，某媒體高層臨時去藍黨黨主席的住處討論要事。該場會議中，藍黨主席強調沒有下架民進黨的話，未來大家再繼續喝西北風，白色代表則強調，若國民黨不做副手又不做民調，大家沒什麼好談的。某媒體高層與藍黨主席則認為白色代表若提供一些人選到不分區，可壯大其政黨，內閣幾個部長也可以談，白色代表則點出某人一定要進不分區名單。整場都沒有說話的侯則強調，不分區、內閣都沒意見，但不會當副的。

陳敏鳳昨則在政論節目《新聞面對面》中再度提及藍白合密會「夢境」內幕，稱該場密會的時間跟地點都清楚，藍白確實已在談，柯侯朱都在場，且不只談到不分區立委名單，甚至有些已到內閣層級的人事名單。陳敏鳳進一步爆料，該場會議中談到交通部長人選，是曾做過交通部長且沒爭議的人。

陳敏鳳直言，都談到這種程度，柯文哲近期在外的言論都是假動作、放風聲，且若民調輸的退選就不叫藍白合了。陳敏鳳強調，若一點都不要藍白合，何必跟朱立倫以及侯友宜談到這麼晚，甚至還放風聲說阻止藍白合的人是金溥聰，不過她也提到這場密會並未談出結論。

至於不分區立委名單，陳敏鳳透露，柯文哲想把自己喜歡的、支持他的塞進名單內，但若曝光恐被外界罵死。陳敏鳳強調，藍白合確實有進入談判狀況，國民黨會不會把柯文哲要求的人選列進國民黨安全名單，就是另一問題。

參加同場節目的新北市議員葉元之聽到陳時爆料內容時，神情專注，看似聽到入迷卻又驚訝傻眼，直言若陳敏鳳說的是事實，當然支持，但也不排除沒有此事，是有心人想破壞藍白合，讓外界認為藍白在政治分贓。