PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，歷經過去通膨加上升息導致成長股下修、股價疲軟的谷底，今年來成長股大舉反彈，包括通訊服務、資訊科技、非核心消費等類股漲幅從21%至30%不等，帶動投資情緒回溫，眼見第四季有消費旺季、氣候變遷大會、多國利率會議等議題加持，且市場對於今年升息的預期僅再升息一次，第四季美股有機會續展漲勢；統計美股四大指數，以費城半導體指數33.35%最佳，且高居全球主要股市之冠，其次為那斯達克指數的24.77%，再來為S&P500指數的10.16%，僅有道瓊指數由紅翻黑。

葉家榮說明，另外值得注意的是，即使美股今年表現領頭，但不論是那斯達克或是S&P500指數距離2021年高點仍有一段距離，如今通膨降溫、升息進入尾聲，加上根據美林基金經理人調查，多數基金經理人目前對股市的看法，已由極度保守逐步改善，在資金回補持股的需求支持下，將增美股第四季的資金動能。

看好第四季美股上漲機率高，且相對於價值股的本益比倍數而言，此時成長股仍相對便宜，葉家榮建議，投資人不妨聚焦具有獨特營運模式、具強勁盈餘成長的市場領導企業，並側重資訊科技與非核心消費兩大產業，搭上第四季成長股重返揚升格局的多頭列車。