疫情後實體店面大回春。經濟部統計處發布，今年上半年零售業實體店面業績年增達10％，為統計以來新高，反之，網路銷售成長僅1.1％，強弱懸殊。累計今年上半年營業額2.2兆元，年增9％，預期全年將可望站穩4.5兆元新高。

新冠疫情2020年初爆發後，實施社交距離、居家隔離等措施，打擊零售業營收，尤其是占零售業營業額中8成5的實體店面，2020到2022年間僅平均成長2％，同期間，網路銷售受惠這3年平均成長19.7％，增幅差距9倍。

隨今年上半年全面解封，人潮湧入，加上低基期因素，實體店面營業額年增率更大幅提升至10％，為有統計數據以來最大增幅，網路銷售則在高基期下，增幅明顯趨緩至1.1％。

部分行業網路銷售增幅顯著縮小，如藥品化妝業、文教育樂品業至少年減5％，資通訊及家電設備零售業衰退4.1％，只有綜合商品零售業、布疋及服飾品零售業、家用器具及用品零售業因業者持續擴大網路販售品項、各式優惠活動，持續年增8.5％、15.2％、7.7％。

雖然人潮逐步回到實體店，但與疫情前2019年相比，統計處指出，各行業實體營收占比均未回到疫情爆發前比重，顯示網路已成消費者平時購物之重要管道之一。