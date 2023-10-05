面對世界第一印尼男雙組合亞飛安（FAJAR ALFIAN）／亞迪安托（MUHAMMAD RIAN ARDIANTO），中華隊「麟洋配」王齊麟／李洋展現韌性，兩局都打得難分難捨，尤其第2局後段對方堅強的防守，讓他們笑說「怎麼殺不死？」，但最後以21比19、21比18耗時48分鐘，搶下4強門票，確定獎牌入袋。

最後讓印尼組合回球掛網後，「麟洋配」兩人都激動跪地，賽後談到這場比賽，異口同聲的說：「真的很艱辛。」王齊麟表示，他們在今年7月底的日本公開賽輸給我們，肯定會想要在亞運拿成績，「他們的專長是不起高，跟他們打要更專注，失誤要減少。」

李洋補充說，原本想說要把節奏放慢、靠防守，但明顯得分效益不高，所以就採取2人都趨前的戰術，逼迫對方起高球，給對方更多壓力，讓他們造成更多失誤，而這個策略也奏效，讓兩人拍落世界第一，確定至少有銅牌進帳。

上屆雅加達亞運，李洋與李哲輝打下男雙銅牌，這次則是和王齊麟合拍，連2屆都能站上頒獎台，接下來要力拚將獎牌成色升級。李洋感謝自己與搭檔都沒有放棄，「等一下先趕快休息，畢竟今天也打滿早場的，下午也會看一下對手的比賽。」

面對杭州亞運延期一年，今年又要為巴黎奧運積分拚戰，密集出賽的情況下成為球員體力最大考驗，在東京奧運打下男雙金牌的「麟洋配」今年因為傷病低潮許久，今天確定在亞運至少奪銅，但他們認為狀態還未回到最佳。

王齊麟說：「亞運只是旅程中的其中一個比賽，不管面對什麼比賽都要做到最好，一場一場來，想辦法打好每一球，把心態擺正。」李洋坦言長年征戰真的很累，但身為選手，說放棄是不可能的，只能盡力維持好身體狀態，盡量避免感冒、受傷，「每場比賽都是希望健康完賽。」

羽球「麟洋配」王齊麟／李洋（前）在杭州亞運男雙8強賽拍落世界第一印尼組合，確定獎牌入袋。（鄭任南攝）