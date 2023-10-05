華為旗艦新機Mate 60 Pro是全球首支搭載衛星電話功能的5G智慧手機，其中處理器晶片由中芯7奈米代工，象徵大陸晶片業找到美國制裁的突破點，引起全球高度關注。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）坦言，關於華為晶片取得技術突破的報導令人不安，商務部需要透過多種工具來落實出口管制。

綜合外媒報導，雷蒙多出席參議院商務委員會舉行的聽證會，吐露對於華為技術突破的擔憂，她也將矛頭指向陷入僵局的法案，該提案能擴大商務部的執法權限，當發現構成國安風險的交易時，能採取更強硬的行動。

雷蒙多對外喊話，商務部需要更多工具以及法源落實對大陸晶片業的出口管制。話鋒一轉，雷蒙多也提到，先前重罰美國硬碟生產商Seagate高達3億美元的決定，令人感到自豪，「我們需要變得更加堅強。」

此前，雷蒙多出席聽證會時表示，目前沒有證據顯示大陸可以大規模開發7奈米晶片，但商務部已經面臨來自國會共和黨要求迅速加強控制的政治壓力。

外界普遍認為，華為、中芯在沒有先進設備的狀況下生產7奈米晶片，應該是將成熟製程設備不斷推至極限，甚至有研究機構認為，中芯是利用14奈米設備加上特殊技術，才讓晶片擁有接近7奈米的性能。