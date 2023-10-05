颱風前夕國慶酒會舉杯挨批 張善政回應了

「小犬」來勢洶洶，全台僅北北基桃5日沒放颱風假，4位市長4日晚參加國民黨舉辦的國慶酒會，引發網友狂批在颱風前夕舉杯喝紅酒。桃園市府新聞處長羅楚東表示，張善政主要是要向出席的駐外使節或代表致謝，感謝他們支持中華民國，半小時內就離開，強調桃園未達停班課標準，但三級災害應變中心早已開設，隨時掌握狀況。

國民黨4日在台北晶華酒店舉辦國慶酒會，包括黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑都出席，連勝文也在臉書貼出大家舉杯慶祝的照片，引發網友批評，尤其桃園今年是唯一沒放過颱風假的縣市，張善政的臉書也遭留言灌爆質疑北北基桃跟桃竹竹苗放假都沒桃園的份，「桃園屬於什麼生活圈？」

羅楚東對此表示，張善政出席昨晚國慶酒會，主要是要與參與的駐外使節或代表互動，表達對他們支持中華民國的感謝之意，不到半小時就離開。

羅楚東強調，雖然桃園未被列入警戒範圍，也沒有達到停班停課標準，但桃市府災害應變中心三級早在前一日就已開設，張善政也隨時掌握相關情況。

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