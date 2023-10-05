彰化縣芳苑鄉5日上午狂風大作，普天宮前攤商雖未營業，但攤位棚架帆布被吹的東倒西歪。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

小犬颱風帶來破壞性強風，彰化縣芳苑鄉今天上午狂風大作，海空步道旁的普天宮前攤商雖未營業，但攤位棚架帆布被吹的東倒西歪，有如遭砲彈襲擊；此外，溪州鄉１處果園則在持續性強風破壞下，園內數十株芭樂樹斷裂，果農絕望看著果園慘狀，欲哭無淚。

依據彰化縣小犬颱風災害應變中心統計，截至今天清晨災情案件計128件，包含路樹傾倒80件、廣告招牌掉落4件、建物毀損11件、電線掉落19件，其它案件14件，其中100件在縣府、公所及相關單位協助下，已快速處理，28件持續協助處理中。

除上述災情外，溪州鄉圳寮村芭樂農張龍潭種植胭脂芭樂，他上午到果園查看，發現小犬颱風強陣風將芭樂枝幹打斷，經初步清查，計有數十株出現攔腰折斷或斷枝等狀況，因強風仍持續中，災情恐再擴大。

縣議員李俊諭獲報後，上午趕到芭樂園關心，他已建議果農立即拍照，並趕快向公所通報受災狀況。

張龍潭說，芭樂近來價格極佳，他種植的胭脂紅心芭樂預計再兩個月就可以採收，在小犬颱風來襲下，他昨天就到果園固定果樹，一直忙到昨晚，無奈這次颱風帶來的強風破壞力實在太強大，今天一早他到果園查看，發現芭樂樹東倒西歪，心也涼了半截。