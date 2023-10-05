小犬颱風來襲，桃園大園三民路二段沿線發現多處捷運施工圍籬遭強風吹倒占用道路。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

小犬颱風來勢洶洶，各地陸續傳出零星災情，桃園市雖未在暴風圈範圍內，但間歇性陣雨仍不容小覷，尤其昨晚明顯感受到風強雨驟，在大園區就有安全島上的交通告示牌及捷運工程圍籬被強風吹得東倒西歪，所幸員警巡邏經過發現並排除障礙，才沒有發生其他意外。

大園警方表示，隨小犬颱風來襲，全台各地都颳起陣陣強風，零星災情不斷，大園分局也已開設災害應變中心，持續關注颱風動態，並請各派出所加強巡視轄區，隨時通報災害情形、保持交通順暢。

昨晚深夜11時許，大園派出所警員陳祐煜、蘇柏魁巡邏行經國際路一段時，發現安全島上有1面交通告示牌被颱風吹歪搖搖欲墜，甚至板身已傾斜出車道上，明顯有妨害車輛通行之虞，員警見狀上前查看，發現告示牌底座的螺絲已鏽蝕鬆脫、重心不穩，於是決定先將告示牌扳倒，在確認無安全疑慮後，通知養工處人員前來維修。

另今日清晨6時許，三菓派出所員警巡視轄內颱風災損狀況時，在三民路二段沿線發現多處捷運施工圍籬遭強風吹倒占用道路，警方立即上前將圍籬扶起移至安全處所，並將沿路傾倒的交通錐從道路移除，以確保用路人安全。