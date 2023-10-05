宜蘭縣張姓女子因欠繳牌照稅、交通罰鍰等76筆欠款，共計3.8萬餘元，張女名下有輛小客車，因沒有依規定驗車，車牌遭註銷，但她仍違規上路，昨行政執行署宜蘭分署從監理站「路邊註銷車及欠繳罰鍰車輛即時通報系統」，獲知張女車輛停在停車格，立即會同警方等單位查封，如張女再不繳款，他的座車將面臨法拍命運。

宜蘭分署指出，宜蘭監理站通知張女繳款，但張女未繳，因此移送執行署宜蘭分署執行，宜蘭分署多次通知張女繳款，均未獲置理，扣押存款也只扣得數百元，不足清償全部欠款。

張女名下的座車，因未依規定驗車，車牌遭註銷，卻持續違規使用該車在路上行駛，宜蘭分署執行人員在4日接獲宜蘭監理站通報，監理站運用科技及大數據分析整合的「路邊註銷車及欠繳罰鍰車輛即時通報系統」，發現張女車輛停放在宜蘭市復興路停車格。

宜蘭分署會同宜蘭監理站、員警至現場執行，張女家人得知車輛遭扣牌及查封消息後，匆忙趕赴現場，知悉張女係因未繳罰鍰及驗車仍違規行駛後，只能收拾車輛中的私人物品後交由宜蘭分署依法查封。

宜蘭分署表示，民眾車輛不按時參加定期檢驗被監理機關註銷車輛號牌後，往往也會持續違規使用，因而積欠違規罰鍰、牌照稅及燃料費，甚至連停車費都不繳納，不僅違反社會公平正義，更是道路交通安全的一大隱憂；針對註銷車牌同時欠繳交通罰鍰車輛，宜蘭分署將與監理站、警察局強力持續合作追查。