曾敬驊與賈靜雯大談甜蜜姊弟戀。（Netflix提供）

林柏宏與Lulu泳池約會。（Netflix提供）

林柏宏劇中劈腿峮峮。（Netflix提供）

朱軒洋、王淨也參與《此時此刻》演出。（Netflix提供）

郭雪芙、劉俊謙氣氛曖昧。（Netflix提供）

謝欣穎、章廣辰劇中奇葩相遇。（Netflix提供）

《此時此刻》主視覺曝光。（Netflix提供）

Netflix非典型都會愛情影集《此時此刻》宣布將在11月10日全球獨家上線。該影集由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷操刀，邀來《華燈初上》金鐘編劇杜政哲執筆，聯合總導演連奕琦，集結4位導演吳宗叡、高炳權、黃綺琳、黃婕妤執導；演員包含王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊，共同詮釋屬於臺灣都會的10種愛情故事，獻上最多元的戀愛拼盤，是今年秋冬最浪漫的影集。

5日釋出正式預告與主視覺，預告以觀賞藝術品的角度來品味各式不同的愛情，也透露更多強大卡司彼此間熱戀悸動，除了暖心的內容之外，預告內更出現多幕牽手擁抱解扣、撫摸肢體等煽情橋段，處處藏有驚喜。主視覺則以戀愛感的桃粉為主色調，以窗框設計亮相20位強大卡司，體現《此時此刻》首集中素昧平生的新房客們同處屋簷，以戀愛實境節目拉開序幕，並以節目周邊人物陷入愛情的樣態串連故事，編劇杜政哲也表示：「象徵在限制民眾移動的疫情期間，每位角色猶如房客成員，儘管隔著口罩，人與人之間的交流仍然持續著。」

浪漫愛情影集《此時此刻》正式預告，看見在愛情裡各種酸甜苦辣的階段，包含相遇、相處時擦出的心動訊號，劇中林心如與林熙蕾從高中時期結識到對彼此動心，卻猶如羅密歐與茱麗葉，是段不被祝福的戀情，預告中林心如感嘆說到：「我不想每次牽起妳的手就要放開。」也彷彿在訴說角色在戀情與外界眼光間的掙扎拉扯，如今學生時期的青澀初戀再次碰見，兩人能否再次正視自己的內心？林心如也分享：「我一直都很想嘗試這樣的角色，也很開心有機會跟自己很喜歡又很好的朋友林熙蕾來一起演出，希望有機會能夠有更多戲劇或電影的演出機會，來好好的挑戰這樣的角色。」

又甜又慾愛情影集《此時此刻》，見證超強卡司CP愛情修成正果的瞬間，曝光8秒賈靜雯所飾戀愛實境節目製作人周莉文與助理王可杰（曾敬驊 飾）曖昧互動，上下屬關係的兩人感情昇華成辦公室姊弟情，預告中曾敬驊濃情注視賈靜雯並緊握手甜密求婚：「Would you marry me？（可以嫁給我嗎？）」，後半段兩人雙眼凝視逐漸湊近，莉文主動伸手撫摸可杰側臉，兩人的姊弟戀也令人好奇將如何發展？對此曾敬驊分享與賈靜雯對戲的感想：「蠻緊張的，但也很期待能合作。主要的感情戲在第一天就要拍掉，還好最後都順利拍完。」另外也看見暢銷小說作家姚之璇（謝欣穎 飾）霸氣摘下林宥德（章廣辰 飾）口罩獻吻，眼眶泛淚告白：「每一天都想要見到你。」兩人在超市搶購衛生紙時結緣，甚至發現彼此是住在正對面的鄰居，如此奇奇葩的相遇和命中注定的緣分，令人更加期待後面的發展。

除了甜蜜爆棚劇情更藏有揪心愛情故事，劇中林柏宏所飾髮型師徐沛明面臨愛情的糾結、兩難，與YouTuber王寶琳（Lulu黃路梓茵 飾）泳池約會相擁牽手，卻又讓化妝師美玳（峮峮 飾）躺入懷中、甚至被男生告白，幾乎是男女通吃的萬人迷，向來不拒絕他人對自己的喜歡，享受在眾多女性的曖昧與追求中，這樣的他卻遇見與眾不同的女孩，讓他的愛情觀產生了愛情變化。對此林柏宏也表示：「其實這個角色是因為原生家庭的影響，因為缺愛所以想要從更多人身上得到愛。」他也分享此次面臨的挑戰，這次是單元影集，跟每位演員的相處因為戲份的關係比較短暫，在短時間內需要很明顯的表現出不同的關係，是比較挑戰的地方。

此外，金曲歌后蔡依林也為《此時此刻》獻唱動人主題曲，對此總製作人戴天易表示：「大家可能認為都會愛情題材相較於類型片容易，但我們其實幫自己設下了不少挑戰，因為這部劇是『10個都會角落，10段人們的情感連結』，我們找來了5位導演，20位不同的主演，10組獨立音樂人，更邀請天后蔡依林來為整部戲量身打造主題曲，雖然黃金陣容非常吸睛，但從前置拍攝的調度，到後期的行銷包裝，團隊也勇於嘗試中突破傳統商業模板，可以肯定的是，這一部非常不簡單的愛情作品。」

Netflix《此時此刻》是一部發生在台灣的故事選集，描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。影集由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起10種遇見愛情的故事。