日系外資表示，瑞昱第三季業務狀況與第二季度相似，消費、個人電腦領域表現良好，而網路產品繼續令人失望。目前個人電腦和消費領域的庫存水平健康已經維持一段時間的健康，物聯網產品則持續消化庫存中，有機會在年底回到健康狀態。

日系外資表示，瑞昱現在沒有看到客戶大規模的補貨，仍以急單居多，預計第四季營收恐會出現季度下滑。標案部分，瑞昱現在有看到一些網路項目，但實際部署和收入貢獻仍主要集中在2024年。現階段維持瑞昱目標價350元、評等中立。

展望明年，日系外資表示，瑞昱預計隨著路由器規格的升級，出貨量將恢復成長軌道。大陸佔全球PON招標市場的70%，但瑞昱認為海外市場的成長將超過大陸，主要是因為大陸在過去幾年已經快速成長。

在AI(人工智慧)領域上，日系外資表示，市場期待AI帶動PC配備往更高規發展，瑞昱應該會受益於此趨勢，拉升平均售價(ASP)小幅上升，換言之，不會帶來營收的大幅成長。此外，目前Wi-Fi 7產品仍在送樣中，預計貢獻時間點落在2024年，首年貢獻占比約佔整體WiFi產品的5%，與此同時，Wi-Fi 4/5升級到Wi-Fi 6仍將會持續，此外，Wi-Fi 6的應用可以從PC延伸到路由器和更多消費性電子產品。就新規格的速度採用率方面，智慧型手機應該是最快的，其次是個人電腦、路由器、消費者電子產品、多媒體產品。

瑞昱將在10月20日舉辦法人說明會，屆時除公布第三季財報表現外，也會對第四季營運，產業狀況、庫存等做出更詳盡說明。