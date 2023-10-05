2024在野整合呼聲不斷，民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出「比民調」方式，強調「是輸的人退選，不是當副手」，但柯在美受訪時稱，應該說是「副總統可以自己選」。柯文哲在美西時間4日晚間出席南加州選哲之友會受訪時再改口說，民調高的一方當正的，輸的一方推薦副手人選，並坦言代表有可能正副「一藍一白」。

柯文哲表示，「我也同意在野應該整合出一組勝選機率最高的組合」，總是要有一個公開、公平的比賽規則，他主張比民調，高的一方當正的，「輸的一方可以推薦副手人選，當然經過審慎評估，考慮說怎麼去組成一隊勝選機率最強的團隊」。

媒體追問有可能正副「一藍一白」？柯文哲說，「對啦，但是還是，就是說輸的一方可以推薦，但是也是雙方協調」，他倒覺得這樣，既然他主張內閣制，聯合政府終究是要走的方向，而且他也主張閣揆同意權，將來聯合政府還是要形成。

至於若國民黨民調比贏，想要找柯文哲當副手，會考慮嗎？柯回應，牽涉到政黨合作，黨內會思考說，會推薦適當的副手人選給國民黨。

另外，當初很多人支持柯文哲是因為討厭藍綠，如果藍白合會失去多少票源？柯文哲指出，政治是一個說服的過程，本來就很難期望1加1完全等於2，但是目前民調上看起來希望政黨輪替還是在6成以上，還是要遵守最大民意，畢竟民主政治還是以民意為依歸，對於整合的辦法，他也想不出更好的方法，總是要有一個公開公平的比賽規則。

是否能整合出一個民調公司，是大家認同的方案？柯文哲說，2014年他跟民進黨的姚文智也是透過民調的方式決定誰出來競選，在一個民主國家，沒辦法要求100％公平，但是就是雙方可以接受的方法，最主要比賽規則清楚，就可以按照規則來做。

要如何讓國民黨放棄，願意當柯文哲的副手，否則藍白合恐破局？柯文哲說，做任何事情沒辦法100％要求一定成功，只是先提出一個方案，也可以讓國民黨方面提出方案。