F-35隱形戰機演進過程

眾所周知，美國F-35隱形戰機有F-35A、F-35B和F-35C這3個版本，分別供空軍、海軍陸戰隊及海軍使用。不過，美國國會稽核處（GAO）卻在報告中指出，如今F-35起碼有14個版本。

據《防務一號》（Defense One）網報導，這些版本廣泛的差異，使維修複雜化，以致F-35的備戰狀況不佳。F-35聯合專案辦公室（JPO）發言人戈梅爾（Russell Goemaere）說，3版F-35不同批次各有多款改型，影響了它們的廠庫保修。

而國會稽核處指出，問題可以追溯回1990年代初，當時五角大廈決定，要在設計敲定前，就開始打造F-35戰機。後續的修整、升級和新要求，都意味著早期生產的戰機看來與現今交付的戰機大不相同。

此外，國會稽核處說，兩個戰機保修廠透露，每款改型所需的工作量有廣泛的差異，由於生產批次的硬體不同，他們需要因應不同的配置。這讓他們很難安排維修時間表，因為維修每架F-35所需的時間，以及所需的工作型態，都會有很大的變動。

不過，繼第14批次後，五角大廈去年已和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）達成協議，要再打造15、16和17批次戰機。此外，洛馬希望，在年底前還能敲定18和19批次協議。