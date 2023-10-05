駐美代表處提供

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我駐美代表處4日晚間在雙橡園舉行國慶酒會，美國政界及各國駐美官員等約千人出席，駐美代表蕭美琴表示，今年迄今台灣共迎接逾40位跨黨派美國議員及4位州長到訪，展現美國友人對台灣的堅定支持。美國在台協會主席羅森伯格強調，美國對台安全承諾堅若磐石，將持續透過對台軍售等形式協助強化自衛能力。

駐美代表處表示，4日在雙橡園舉行的國慶酒會，由蕭美琴主持，共同慶祝中華民國112年生日快樂。

今年出席來賓包括羅森伯格、眾議院外交委員會主席Michael McCaul、眾議員Mike Collins、眾議員暨台灣連線共同主席Mario Diaz-Balart、維吉尼亞州副州長Winsome Sears、西維州參議長兼副州長Craig Blair及眾議會議長Roger Hanshaw、馬里蘭州眾議會代議長Sheree Sample-Hughes等美國政要，以及友邦及理念相近國家駐美大使、僑界領袖等約千人。

今年的國慶主題為「民主台灣，堅韌永續」，蕭美琴致詞時表示，台美友誼持續成長茁壯。今年迄今台灣共迎接超過40位跨黨派美國國會議員，以及維吉尼亞州、密西根州、亞利桑納州與新墨西哥州共4位州長到訪，展現美國友人對台灣人民的堅定支持。

另外，她說，今年蔡英文總統與賴清德副總統分別順利過境美國訪問我友邦，她感謝時任眾議院議長的麥卡錫，以及兩黨國會議員代表與蔡英文在美國期間會面，展現國會對台跨黨派強勁支持。

此外，台美安全合作也更加深化，蕭美琴列舉拜登政府不僅宣布11輪對台軍售，更透過外國軍事融資（FMF）與總統提用權（PDA）協助台灣強化自我防衛能力，及維護區域和平穩定，而透過確保台灣安全，相信將能實現更加安全的世界。

羅森伯格致詞時也呼應蕭美琴的看法，指出台美具有共享價值觀、民主機制及台海和平穩定的共同利益，雙方友誼持續深化。期待在11月亞太經合會議（APEC）峰會接待台灣代表團。美國對台安全承諾堅若磐石，持續透過對台軍售、PDA、FMF等多種形式協助台灣強化自衛能力。

Michael McCaul則在致詞時以中文高呼「我愛台灣」，強調美國國會對台灣之跨黨派支持強勁，將持續協助台灣加強防衛與安全，以對抗中國威脅，也將支持台美經貿關係深化發展，並協助解決雙重課稅議題。最後還以中文「乾杯」向嘉賓祝酒，蕭美琴則邀請所有與會者共同舉杯祝賀台美兩國情誼永固、國運昌隆。

駐美代表處表示，美國國會與地方政要也分別以賀函、賀狀及聲明等方式表達祝賀我國國慶，包括近百位跨黨派國會參、眾議員及馬里蘭州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州及德拉瓦州等4位州長與華盛頓哥倫比亞特區市長等人。