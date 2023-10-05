國民黨昨晚舉辦國慶酒會，國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、北北基桃市長皆出席。恰逢小犬颱風襲台，全國僅北北基桃未放假，因此引發輿論不滿，市民湧入侯友宜臉書留言「只有市長放假」；民進黨立委林俊憲則酸，侯友宜早給自己放了假，颱風夜舉杯暢飲錯了嗎？對此藍營立委李德維強調，侯友宜是依規定請假，怎麼可以說是放假，且颱風沒有達到標準，不能因為部分民眾想放假就放假。

林俊憲說，今天全台灣只有北北基桃沒放颱風假，北部地區雖然不到南部東部狂風暴雨的程度，但也相當有感。颱風夜外面狂暴的風雨聲呼嘯，新北市民正在煩惱今天出門該怎麼辦時，結果看到本該坐鎮應變的市長，居然站在台上笑著喝紅酒，再仔細一想發現他早就給自己放了假。既然都請假了，颱風夜舉杯暢飲錯了嗎？宿醉與否，那也是侯友宜自己私人時間的事。

因為全國僅北北基桃未放假，侯友宜臉書湧入大批不滿網友，痛批「可以看看窗外的天氣嗎？」不少人強調明天要騎車上班，如果摔車要侯友宜負責，也有網友直呼「謝謝市長！整個新北市只有你放假喔！」

李德維說，侯友宜是依規定請假，怎麼可以說是放假，至於民眾不滿未放颱風假，李則表示，台北市風和日麗，風雨也未達放假標準，行政首長怎能夠昧著良心，為了少數的酸民去放假，這樣放假怎麼對得起其他民眾？