花蓮縣消防局隊員尤世萱，憑著精湛的專業技巧與知識，在山域事故中救人無數，今年獲選為國家搜救指揮中心實際執行搜救任務類有功人員。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局隊員尤世萱，7年前從警專畢業即分發到新秀分隊服務迄今，由於該轄區涵括太魯閣國家公園，山域事故層出不窮，但他憑著精湛的專業技巧與知識救人無數，今年獲選為國家搜救指揮中心實際執行搜救任務類有功人員。尤說，獲獎榮耀不單屬於他，而是屬於一同救災的同伴，每次的救災都是透過各單位的團隊合作才能達成。

27歲的尤世萱是彰化子弟，高二時因班上同學相揪報考警專，自認體力不錯且為理組的他，高中畢業即報考警專消防科系，成為33期生，畢業前夕選填時，因對花蓮有興趣，加上高中同學就讀東華大學，打聽彰化往返花蓮只要搭乘4個小時的火車就能抵達，最後選擇花蓮，並被分發到新秀分隊服務。

尤世萱投入消防工作迄今逾7年，曾參與0206大地震及0402太魯閣號是故救援行動，不過他最常參與的搜救行動卻是山域事故救援。

他說，新秀分隊轄區包括太魯閣國家公園，可謂全台轄區範圍最大，且轄內涵蓋多座山頭及步道，因此山難案件眾多；小時候以為消防工作就只有打火，直到工作才發現平常路上見到的救護車，多是消防局救護人員在執勤，且消防人員還需上山下海執行各種山域、水域等勤務，工作項目相當多元。

接著他分享令他印象深刻的山域救援經驗時說，去年有名山友在奇萊東稜縱走末段沿海林道求援，人員抵達卻發現他在一個全是斷崖的對岸，當天本來預計只需半天救援時間，所以都沒攜帶過夜裝備，但其位置無法在1天內抵達，最後大家只好在山上生火取暖，隔天再將人救援下山，是個蠻特別且有趣的經驗。

尤世萱說，山域救難雖然辛苦，但只要順利將患者救下山，並獲得對方跟其家屬的感謝，便覺得很有成就感，認為一切都是值得，如今又獲得搜救有功人員這個獎項，深感榮幸。

不過他認為，救難不是單靠1位能力強的人即可完成，而是需要很多人投入心力才能達成，他以山難救援為例，獲報後各單位將各司其職，指揮科整理資訊、大隊聯繫失聯者與家屬，分析行為人的習慣、搜救人員具備一定體力與技術投入救援，因此該獎項不僅屬於自己，而是屬於一同上高山下溪谷救災的同伴們。