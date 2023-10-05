名人猝逝往往令人震驚，而這些非意外死亡案例通常又跟心血管疾病有關。對此，腎臟科醫師王介立引述最新研究指出，有5大危險因子與心血管疾病有密切關聯，包括身體質量指數（BMI）、收縮血壓、壞膽固醇、吸煙和糖尿病。然而，這些危險因子都是可改變的，其中他提到，收縮血壓是最大的風險因子，嚴格控制血壓能降低心血管疾病和相關死亡風險。

王介立在粉專「王介立醫師」發文表示，一項刊登在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）來自全球心血管風險研究聯盟的最新研究指出，有5種可改變的危險因子可能導致心血管疾病，包括BMI、收縮血壓、壞膽固醇、吸煙和糖尿病。此項研究共涉及超過150萬名參與者、涵蓋34個國家的112項研究。

王介立接著提到，研究結果顯示，在亞洲地區，近6成的心血管疾病及3～4成的死亡，是能透過早期的健康管理和預防措施來避免。其中，收縮血壓是最大的風險因子，嚴格控制血壓可降低心血管疾病和相關死亡的風險。

藉由這項研究結果，王介立也特別強調控制血壓的重要性，其本身非常注重血壓變化，收縮壓目前一直都控制在100～110左右。而避免高血壓的方法，他分享，應避免過重；多吃高鉀食物，如蔬菜、水果、堅果；少吃高鈉食物等。醫師坦言，很多時候，不是沒有病，而是健康促進的意識不足，不知道自身已經罹病、或是還可多做什麼預防措施，去減少疾病的發生率。

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