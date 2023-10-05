中央氣象署颱風新氣象資料顯示，小犬颱風過去3小時中心近似滯留打轉，速度每小時10公里移動緩慢，對陸地影響時間較長，目前已達中颱上限，風雨不可小覷。內政部長林右昌今（5）日上午主持中央災害應變中心小犬颱風第7次工作會報，表示北北基桃未達陸地警戒，但本次颱風的強風造成影響較大，提醒地方政府多加戒備。

據中央災害應變中心統計，小犬颱風已通報各地災情1719件，造成190人受傷，無人員失蹤或死亡，疏散撤離2954人，收容889人，航空交通停班或延誤230班，海運停航17班，鐵路停駛5件，停電27萬4765戶，待修復10萬1257戶。

林右昌表示，小犬颱風預計至明天下午1時左右才會脫離台灣陸地，今日下午至明日呼籲民眾做好防颱工作，切勿掉以輕心，盡量減少不必要的外出或從事觀浪、登山等戶外活動，以免發生危險。新北市、基隆市及桃園市加強海岸警戒管制，必要時畫設警戒區。

林右昌特別提醒，搶修工作以人員安全為優先，尤其綠島及蘭嶼風雨仍大，於天候狀況許可下進行搶修。