鬼鬼吳映潔為節目首位嘉賓。（寬想國際娛樂提供）

Ozone首檔實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》，今（5日）公開正式海報和一分鐘正式預告，並曝光首位重磅嘉賓是「鬼鬼」吳映潔。佳辰、祖安、文廷、煥鈞、子翔、哲言6人被問到「如果可以靈魂交換一天，最想和哪位成員交換」，子翔、祖安、煥鈞都點名是哲言，想要享受他身為「霸氣總裁」一天。

子翔看中哲言的財力，「我滿想跟哲言交換的，因為我想當老闆，想體驗老闆有什麼壓力，然後揮灑錢」。祖安嚮往哲言的生活態度，「他的生活感覺很自由，也因為他的個性比較外放活潑，變成他會很好玩」。煥鈞也同意：「想體驗哲言的生活，他看起來輕鬆自在，個性幽默、生活富裕，體驗一下應該滿棒的。」

兩位雙子座男孩佳辰和文廷選擇彼此，文廷說：「我喜歡雙子座天馬行空的各種時刻，比如說在房間做自己的事、唱歌、嘶吼、搞怪，很多自己的幻想和想法，也想要在大街上被大家認出來，享受沐浴人群中的快樂。」吃貨佳辰則是被好手藝迷惑，「聽說文廷的姑姑很會做菜，想要變成文廷，吃一下姑姑做的菜。」

而被最多人選擇想交換靈魂的哲言，他搞笑表示：「我誰都不想！因為我一定是大家都想換的首選，幽默、才華、長相都排前面，怎麼可能要換。」被其他成員大翻白眼。

《Ozone夏日青春冒險》節目中，Ozone六位成員展開全台的冒險之旅，雖然常有意見不合的時候，卻更深度的認識了彼此，哲言就感性表示：「因為大家很了解彼此，所以才可以不用包裝情緒。」公認是團欺的文廷被團員開玩笑嫌棄跟他相處「很膩」，哲言竟然還脫口對他說「我要上去搥你」，團員之間互動很有「火花」。該節目將於10月20日起每周五晚上9點MyVideo獨家首播。