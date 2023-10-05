64歲綜藝界天王胡瓜，縱橫演藝圈多年的他，擁有屹立不搖的地位，近來靠著積極健身，2個月內狂瘦12公斤，整體狀態明顯回春，不過近來受訪時，提及2018年時曾被診斷出罹患腦動脈瘤，他也透露出最新病況。

根據《三立新聞網》報導，胡瓜透露多年前被診斷長出約0.25公分的腦動脈瘤，經過長年定期追蹤後，幾乎沒有什麼變化，推測可能就是天生的，如今手上握有《綜藝大集合》跟《全能歌手》兩個當紅節目的他，被問及會否明年屆滿65歲就退休，他則是強調：「休而不退」，似乎認為任何事情都會有變數，暫時不想把話給說死。

對於先前被瘋傳獨寵小44歲、也就是年僅20歲的樂天啦啦隊成員熊霓，引發正宮丁柔安不滿，甚至只要聽到「熊霓」二個字，就會氣到無法平靜說話，對此，胡瓜強調此事無須再次澄清，更透露丁柔安當下反應是：「看不懂這是什麼角度的新聞」，接著強調熊霓是《大集合》製作單位的簽約藝人，此傳聞也未造成任何後續風波，並不會影響熊霓上節目。

對於熊霓和胡瓜之間的關係，所屬的樂天表示：「對於網路流言，公司不予回應，而且熊爸很熱情，時常盡地主之誼，也請過好幾次球團同仁吃飯」，藉此澄清所有傳聞都是子虛烏有。