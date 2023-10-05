星宇航空表示，清邁航線的開闢提供台灣旅客更便捷的直航選擇，同時也爭取北美旅客經台灣轉機前往泰國的市場，隨著泰國當局日前宣布，11月起清邁國際機場營業時間調整為24小時全天無休，將可迎接更多國際旅客。星宇航空直飛清邁為每周二、四、六12：50由台北-清邁，回程航班17：15清邁-台北。
星宇航空目前飛航洛杉磯、河內、峴港等航點，共19個城市，隨著年底舊金山及明年1月18日清邁開航後，將可強化台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。
星宇航空(2646)今日宣布明年1月18日開闢台北-清邁直飛航線，每周三班次往返，即日起接受訂位。清邁為星宇航空在泰國開闢的第二個定期航點，以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供188個座位數，包含商務艙8個、經濟艙180個。
星宇航空表示，清邁航線的開闢提供台灣旅客更便捷的直航選擇，同時也爭取北美旅客經台灣轉機前往泰國的市場，隨著泰國當局日前宣布，11月起清邁國際機場營業時間調整為24小時全天無休，將可迎接更多國際旅客。星宇航空直飛清邁為每周二、四、六12：50由台北-清邁，回程航班17：15清邁-台北。
星宇航空目前飛航洛杉磯、河內、峴港等航點，共19個城市，隨著年底舊金山及明年1月18日清邁開航後，將可強化台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。
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